Tchad : Nouvelle polémique autour des indemnisations des victimes d'Hissène Habré

Lors d’un point de presse tenu le 11 octobre 2024, le président de la Cellule du Réseau des Associations de Droits de l’Homme du Tchad (CRADHTVHH), Abakar Waya, a dénoncé la mauvaise gestion de dix milliards de francs CFA octroyés par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, aux victimes de l’ancien dirigeant, Hissein Habré.



Dans son discours, M. Waya a souligné que suite au décès tragique de M. Ibrahima Diallo, M. Djidda Oumar Mahamat, qui avait accompagné le président de la CRADHTVHH à Dakar, aurait profité de cette situation pour s'approprier les fonds destinés aux victimes. Il a été mentionné que M. Oumar aurait reçu les dix milliards de FCFA en signant des documents avec son complice, M. Yare Fall, sans en informer le président de la cellule.



M. Waya a exprimé son mécontentement concernant l'exclusion de la CRADHTVHH du processus de gestion des fonds. Il a déploré le fait que son organisation n'ait jamais reçu une copie de la liste des victimes, qualifiée de « liste toilettée » par le Trésor. Depuis le début du processus de paiement, plusieurs événements ont perturbé la distribution des fonds.



Dans un appel à l'action, M. Waya a demandé le retrait de M. Djidda Oumar. Il a exigé le retrait pur et simple de M. Oumar du comité de gestion des victimes afin que la CRADHTVHH puisse retrouver sa place au sein de ce comité.

Il a souligné la nécessité d'une gestion transparente et d'une inclusion des organisations qui œuvrent depuis des années au service des victimes.



La situation soulignée par la CRADHTVHH met en lumière des préoccupations majeures concernant la gestion des fonds destinés aux victimes de Hissein Habré. L'organisation appelle à des réformes pour garantir que les victimes reçoivent le soutien qui leur est dû, tout en assurant une gestion transparente et inclusive des ressources allouées.