Tchad : Octobre rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein lancée au Batha

Une difficulté évoquée par la vice-présidente est le manque de plateau technique. Selon Samira Alkhalil Mahamat, malgré ce manque de plateau technique, des efforts ont été fait par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale pour lister les types de cancer au Tchad et le taux de prévalence de la maladie à travers des données récentes.



Lançant les activités d'Octobre rose édition dans le Batha, le gouverneur Beïnando Tatola précise que c'est un défi pour la santé des femmes qui sont durement frappées par cette maladie et qui meurent chaque année à cause du cancer.



Beïnando Tatola de poursuivre que "le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno fait de la santé de la mère et de l'enfant l'une de ses préoccupations". Le gouverneur appelle la Ligue tchadienne contre le cancer a poursuivre son objectif visé. Il conseille aux femmes le dépistage rapide de cette maladie pour leur prise en charge.



Un exposé sur le thème "le cancer du sein et l'allaitement maternelle exclusif" a été présenté au public par le gynécologue obstétricien, Dr. Masrangar Victor.