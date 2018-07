Tchad : Oumar Magadi placé sous mandat de dépôt et enfermé en maison d’arrêt

Oumar Magadi, interpellé vendredi 6 juillet à Moundou puis déféré mardi 12 juillet à N’Djamena avant d'être placé en garde à vue à la Section Nationale de la Recherche Judiciaire (SNRJ), a été entendu par le procureur de la République ce mercredi 18 juillet. Il a été placé sous mandat de dépôt et conduit à la maison d’arrêt d’Amssinené.



Agé de 67 ans, Oumar Magadi est désormais poursuivi pour recel de malfrats, complicité d’assassinat et association de malfaiteurs.



Le collectif d'vocats d’Oumar Magadi a dénoncé hier soir, lors d’une conférence presse animée à la maison des médias, un acharnement judiciaire sur leur client dans le but de mettre en danger sa vie.



Ses avocats indiquent que la procédure judiciaire enclenchée contre Oumar Magadi est "entachée d’énorme irrégularités sur la base d’une plainte cousue de tout blanc en vue de l’humilier pour satisfaire ses adversaires".



Par ailleurs, ils déplorent que leur client, Oumar Magadi, soit détenu dans des conditions difficiles à la maison d’arrêt, dans un conteneur.



La libération d’Oumar Magadi par la justice de Doba, le 22 mai a été un élément déclencheur de l'incident qui a conduit à la grève des magistrats et des professions judiciaires libérales. Celles-ci ont protesté contre le tir effectué sur le véhicule de Maître Doumra Manace. Ce dernier transportait son client Oumar Magadi et ses consorts relaxés par la justice de Doba.



La grève a été levée suite au limogeage du gouverneur du Logone Oriental, Adam Nouki Charfadine, son arrestation et sa condamnation par la justice.