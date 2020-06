Tchad : Ousmane Soukaya Allatchi nommé chef de canton Gaida Arami.

Ousmane Soukaya Allatchi a été nommé lundi en tant que ​chef de canton Gaida Arami dans la commune de Fada, département de Fada, dans la province de l'Ennedi Ouest, en remplacement de son père décédé.



La décision a été prise par décret n°1405 du président de la République, sur proposition du ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées. Le décret prévoit que le nouveau chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers.



Le nouveau chef de canton Gaida-Arami, Ousmane Soukaya Allatchi, est détenteur d’un baccalauréat. Il est par ailleurs le Président Directeur général de la société ABABOU créée depuis 2004. Elle intervient dans la construction d'infrastructures routières.



La société ABABOU a exécuté plusieurs grand travaux dans l’Ennedi Ouest et Est, dont la réfection de la route Amdjarass-Kalait.



Ousmane Soukaya Allatchi est décrit comme une personne humble, généreuse et un grand rassembleur dans sa communauté qui saura gérer ce cantonnât existant depuis longtemps dans le grand BET.



Il est issue d’une grade communauté Gorane appelée Gaida Arami, vivant de l’élevage de dromadaire dans la province de l'Ennedi-Ouest. Le nouveau chef de canton Gaida Arami Ousmane Soukaya Allatchi est polygame et père de 8 enfants.



La cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton aura lieu à Kalait après les 40 jours de décès de son père.