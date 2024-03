Tchad: Ouverture de la réunion de retraite des Ambassadeurs, Représentants, et points focaux des États membres de la CEN-SAD

Le Secrétaire Exécutif de la Communauté des États Sahelo-Sahariens(CEN-SAD), l'Ambassadeur Ado Elhadji Abou, a lancé un appel pressant aux États membres en vue de s'acquitter de leur contribution, car pour lui, la survie et la crédibilité de la CEN-SAD dépend de la régularité de contribution de chaque État membre.





Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Etranger, Beounngar David Doudjim, représentant le Ministre des affaires étrangères, dans son discours d'ouverture, a invité les États membres à mobiliser les ressources financières et humaines pour la mise en œuvre efficace de la réforme institutionnelle et du plan quinquennal 2022-2026.





Il convient de souligner que la Communauté des États Sahélo-Sahariens(CEN-SAD), est créée le 04 février 1998 à Tripoli en (Libye), ayant comme objectif principal, le renforcement de l'intégration des États membres. Elle regroupe actuellement 25 pays membres, et compte environ 598 millions d'habitants sur une superficie de 13,945 millions de kilomètres carrés.