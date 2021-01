Tchad : Ouverture du championnat de football de la sous-ligue du Bahr-Azoum

La sous-ligue de football association du département de Bahr-Azoum a ouvert officiellement la saison sportive 2020-2021 de son championnat. C'était au cours d'une cérémonie organisée le 19 janvier 2021, au terrain municipal de la ville d'Am-Timan, en présence des autorités administratives civiles, militaires, des dirigeants et supporters de différents clubs.



Le président de la sous-ligue départementale, Al-Hidjazi Adoum a dans son mot de bienvenue, demandé aux sportifs de faire prévaloir la discipline sportive et le fair-play. Il a adressé ses vifs remerciements au délégué de la Jeunesse et des Sports, et à la ligue provinciale de football pour leur soutien au bon déroulement des activités sportives. Djido Ali Abatcha, président de ligue provinciale de football, a exhorté les joueurs à se mettre au travail avec beaucoup de discipline, pour que le championnat se joue sans obstacle majeur.



Ouvrant le championnat, le délégué de la Jeunesse et des Sports, Brahim Al-Hissein Ahmat invite les footballeurs à aimer et à pratiquer le sport, selon les règles du jeu, tout en fournissant beaucoup d'efforts. Pour la saison sportive 2020-2021 de la sous-ligue départemental de football du Bahr-Azoum, 9 clubs se sont inscrits pour jouer les différentes phases.