Tchad : PETROSYNAT exhorte les sociétés pétrolières à appliquer la convention collective

À cette occasion, il a exprimé son regret de constater que, depuis le début de l’exploitation pétrolière post-indépendance, en passant par la construction du premier site pétrolier en 1999, jusqu'au début de la production et de l’exportation en 2003, les travailleurs nationaux du secteur pétrolier continuent d’exercer dans des conditions difficiles.



Lors de cette rencontre, animée par Deurom Sylvain, premier secrétaire adjoint du PETROSYNAT, le syndicat a réaffirmé son engagement à élaborer une convention collective propre au secteur pétrolier. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place un Comité permanent de suivi et d’évaluation des conditions de travail des employés nationaux dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants, par arrêté conjoint n° 013/PM/MHPDS/IG/2024 du 5 janvier 2024.



Bien que confronté aux mêmes défis que les précédentes commissions, ce comité a jugé nécessaire d'examiner la convention proposée par le syndicat. Après plusieurs séances de relecture, de corrections et d'analyses approfondies, le gouvernement a finalement adopté la convention collective type de branche du secteur pétrolier, par arrêté conjoint du ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie et du ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale.



Il convient de rappeler que cette convention constitue une base de négociation pour les conventions d’entreprises, mais ne remplace pas celles déjà en vigueur. À cet effet, le PETROSYNAT exprime sa profonde gratitude au Maréchal Mahamat Idriss Déby pour sa volonté de promouvoir la paix sociale et de garantir les droits des travailleurs nationaux.



Toutefois, le syndicat se dit exaspéré par la mauvaise foi avérée de certaines entreprises du secteur pétrolier, qui tardent à mettre en application la politique sociale du gouvernement.