Tchad : PMU, un jeu qui s'étend jusque dans l'administration publique

Cependant, une préoccupation majeure se profile : le PMU gagne du terrain au sein de l'administration publique. Il est de plus en plus courant de voir certains fonctionnaires s'adonner à cette pratique même pendant leurs heures de service. Pendant leur travail, beaucoup quittent leurs bureaux ou services pour se rendre dans des points de vente de PMU.



Il est important de noter que lorsque des agents s'adonnent à cette pratique pendant leurs heures de service, cela a un impact négatif sur la qualité des services publics. L'administration publique ne devrait pas servir de cadre pour des jeux de hasard, car ce n'est pas l'endroit approprié pour cela. Chaque agent responsable et conscient doit réfléchir à la pertinence de s'adonner à cette activité, qui, en réalité, ne le valorise pas.



Le cas le plus préoccupant est celui d'un enseignant qui abandonne ses élèves en classe pour jouer au PMU. Il existe également des fonctionnaires qui apportent les programmes du PMU dans leurs bureaux pour y jouer pendant leurs heures de travail.



Cette pratique malsaine qui se répand de plus en plus au Tchad doit être fermement condamnée. Les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures pour réglementer cette pratique. Il ne s'agit pas nécessairement de s'opposer à ceux qui jouent, mais plutôt de mettre en place des règles pour éviter que cela n'affecte négativement l'administration publique tchadienne, déjà affectée par d'autres problèmes.