TCHAD Tchad : Passation de service entre les DG sortant et entrant de la police nationale

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 11 Février 2021





La direction générale de la police nationale a abrité ce 11 février, la cérémonie de passation de service entre les DG sortant de la police, le général de division Ahmat Youssouf Mahamat Itno et entrant, le contrôleur général de la police Ousman Bassy Lougma. Le nouveau directeur général de la police nationale, le contrôleur général de la police Ousman Bassy Lougma a été nommé par le décret du 8 février 2021 à la tête de cette institution, en remplacement du général de division Ahmat Youssouf Mahamat Itno. Ce changement à la tête de cette institution intervient dans un contexte particulier caractérisé par une grande réforme à laquelle les services de police sont soumis, depuis plus d’une année. L’objectif ultime de cette réforme de la police entreprise par le gouvernement est de redresser ce corps dont l’Etat a plus que jamais besoin, pour sous-tendre l’action du développement socio-économique du pays.



En présidant la cérémonie de passation de service, le ministre de la Justice, Djimet Arabi a souligné qu’il est évident que dans cette exaltante œuvre d’édification de la nation tchadienne, la police nationale a un rôle très déterminant à jouer. Selon lui, en tant que force de l’Etat instituée pour veiller à la sécurité et assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois, la police nationale est tenue par une obligation de résultat.



Par ailleurs, le ministre de la justice a indiqué que le nouveau DG de la police nationale, le contrôleur général de la police Ousman Bassy Lougma n’est pas un inconnu au sein de la police nationale. « C’est un homme d’une grande expérience professionnelle qui a occupé des hautes fonctions dans l’administration tchadienne. C’est un officier supérieur qui dispose de tous les atouts pour assumer cette fonction », a affirmé Djimet Arabi. Il demande aux policiers de se mettre à la disposition du nouveau DG et de lui accorder leur collaboration, avec assiduité et loyauté, tout en souhaitant bon vent au DG sortant de la police, Ahmat Youssouf Mahamat Itno.



Pour sa part, le nouveau directeur général de la police nationale, le contrôleur général de la police Ousman Bassy Lougma a remercié le président de la République pour cette autre confiance placée en sa modeste personne. Il demande à tous les policiers de redoubler d’ardeur et d’avoir en mémoire les responsabilités essentielles de protection, de service, du droit à l’égalité et à la justice pour tous les citoyens. Le nouveau DG de la police nationale, le contrôleur général de la police Ousman Bassy Lougma sollicite également de ses partenaires techniques, l’appui à la formation du personnel pour plus de professionnalisme.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le chef de l'État est à Fada Tchad : Au Mandoul, l'ONAPE fait un rappel sur le recouvrement des crédits Tchad : L'enrôlement biométrique des agents de l'État a démarré à Pala Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)