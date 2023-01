Tchad : PetroChad Mangara annonce le démarrage de la production d'électricité à partir de gaz naturel à Moundou

Sept mois après l'arrivée de Perenco au Tchad en tant qu'opérateur des champs de Badila et Mangara dans le bassin de Doba, dans le sud du pays, PCM produit désormais avec succès de l'électricité à partir de gaz naturel pour la deuxième ville du Tchad, qui n'avait auparavant qu'une production limitée d'électricité et dépendait de générateurs au diesel.



Fournir une énergie plus propre à la deuxième ville du Tchad



Cet important développement social pour la ville de Moundou est le résultat direct de l'augmentation de la production des champs Badila et Mangara, qui ont atteint leur potentiel combiné d'environ 16 000 bopd.



PCM a travaillé en étroite collaboration avec le département technique de Perenco pour obtenir ce résultat, ainsi qu'en étroite coordination avec la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et le Ministre des Hydrocarbures du Tchad. En plus de son rôle dans l'approvisionnement de Moundou en électricité, PCM a également participé à la réparation d'un certain nombre de puits d'eau à proximité de ses opérations.