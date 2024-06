Tchad – Pluies torrentielles à Doba : Dégâts matériels importants et populations affectées

Plusieurs maisons ont été détruites ou ont subi des dommages importants suite aux intempéries. Les murs de certaines habitations se sont effondrés, rendant les lieux inhabitables. Les vents violents ont déraciné de nombreux arbres, causant des dommages aux infrastructures et aux cultures. Divers animaux domestiques et d'élevage ont disparu suite aux intempéries.



Le quartier de Djarabé 2 est le plus touché par les inondations. Les populations de ce quartier ont perdu leurs habitations et leurs biens matériels, et se retrouvent sans abri.



Ces intempéries illustrent les effets néfastes du changement climatique sur la région. Les pluies, attendues depuis début mai, sont arrivées avec un retard conséquent et une violence inhabituelle.



Face à l'ampleur des dégâts et aux besoins urgents des populations affectées, un appel à la solidarité est lancé. Les autorités locales, les organisations humanitaires et les citoyens sont invités à se mobiliser pour apporter leur aide aux victimes de ces intempéries.



