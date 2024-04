Tchad : Plus de 200 militants de l'UNDR du Ouaddaï rallient le RNDT Le Réveil

Ce ralliement de plus de 200 militants de l'UNDR du Ouaddaï au RNDT Le Réveil témoigne d'une dynamique politique en évolution, alors que la campagne présidentielle se prépare pour le mois de mai. Il met également en évidence les défis internes auxquels certains partis peuvent être confrontés, notamment en ce qui concerne la mobilisation et la satisfaction des aspirations de leurs membres.



Le RNDT Le Réveil, en accueillant ces nouveaux adhérents, renforce ses rangs et élargit sa base de soutien. Il reste à voir comment ce ralliement influencera le paysage politique et le déroulement de la campagne électorale à venir.