Tchad : Plus de 600 enseignants à N’Djamena ont abandonné leurs postes pour les établissements privés

3 Février 2024



Un mois après sa prise de fonction, le ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique, Dr. Ndolembai Sadé Njesada, s'est livré, ce vendredi 02 février 2024, à un exercice de transparence, à travers un point de presse. Nous vous proposons l'intégralité de sa communication.

Mesdames et Messieurs les journalistes De 03 janvier au 02 Février 2024, cela fait un mois jour pour jour, que le Secrétaire d’Etat et moi-même avons été appelés à la gestion du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique par les plus hautes autorités de la République.

Le Ministère rehaussé au 1er rang protocolaire des secteurs prioritaires du gouvernement mérite une attention particulière lorsqu’on sait que tous ici sommes passés par l’école.Toute gestion entrepreneuriale nécessite une méthode de travail. Pour cela, nous avons opté pour communiquer autour de toutes nos activités, objet de la rencontre de ce matin.

Trois points fondamentaux retiennent notre attention dans ce point de presse : 1- Suivi de la situation de revendications des syndicats des enseignants 2- Les efforts du gouvernement par rapport aux revendications syndicales 3- Le fonctionnement actuel du système éducatif de notre pays 4- La géolocalisation des établissements scolaires et le recensement des leurs entités 5- Les actions immédiates à prendre pour améliorer le fonctionnement des structures du MENPC

En effet, Mesdames et Messieurs les journalistes, le secteur de l’Education Nationale, à notre prise de fonction, connaissait déjà une crise dans le milieu enseignant. Nous avons estimé qu’il faille prendre le taureau par les cornes. Dès notre prise de fonction, des pourparlers entamés avec les enseignants ont donné lieu à une décrispation de la situation ayant permis à la reprise des cours dans tous les établissements publics du Tchad.

Il faut signaler que cette crise qui fait suite aux cahiers des doléances de l’ensemble des syndicats des enseignants que compte notre pays se résume par les points suivants : - Les primes de craie et de documentation ; - Le remboursement des coupes de salaire par les 16 mesures ; - Les effets financiers des actes de carrière ; - La relecture du 477, portant statut particulier des Agents du Ministère de l’Education ; - L’épuration des arriérés de salaire des enseignants scientifiques et des nouveaux intégrés ; - Les titres de transports (13ème mois). - Le rétablissement des salaires coupés pour cause de grève. Des investigations menées par nos services techniques nous ont amené aux résultats suivants : - Les requêtes relatives aux primes des craies et documentation couvrant la période de 2018 à 2021 ont été prises en compte, mandatées et positionnées par le trésor public ; cela concerne 228 agents à hauteur de 205. 163. 525 FCFA ; - Les arriérés de titre de transport de 2016 à 2022 pour 91 enseignants ont été aussi mandatés et non liquidés à hauteur de 37.901.402 FCFA ; - Le titre de transport de 2023 qui est d’environ deux milliards a été planifié au trésor pour paiement ; - La situation des enseignants scientifiques connait au niveau des traitements des dossiers 02 catégories : 1- La première qui a signé un contrat à plein temps c’est-à-dire 12 (douze) mois sur 12 a vu déjà sa situation réglée en termes d’arriérés à hauteur de 209.119.273 FCFA ; cela concerne 470 enseignants ; 2- La deuxième catégorie qui a signé un contrat de 09 mois avec la Banque Mondiale ne peut pas prétendre aux paiements des mois non prestés ; et cela conformément aux dispositions de leur contrat avec le Gouvernement. Par contre, le Gouvernement entend poursuivre le processus de leur reversement à la Fonction Publique ; - S’agissant des dossiers des nouvelles recrues, la solde travaille pour éclairer la situation ; - Quant aux effets financiers des actes de carrière, ils sont exécutoires sauf que les rappels des années antérieures semblent difficiles du moment où l’année budgétaire est déjà achevée.

Aussi, le processus de la relecture du décret477 portant statut particulier du corps enseignant est lancé en vue de permettre au Gouvernement de statuer sur la question en conseil des Ministres. Il y a eu lieu de relever ici des avancées significatives de la part du gouvernement et nous devons comprendre que la machine gouvernementale est au service de tous.

Mesdames, Messieurs Le Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique tient : (1) fortement à engager tout le monde au travail et demeure ouvert au dialogue ; (2) à la valorisation dea fonction enseignante ; (3) à la refondation de l’école tchadienne et cela passe par la transformation du système ; Malheureusement que observons nous aujourd’hui ? • Plus de 1000 enseignants affectés dans certaines académies sont restés à N’Djaména sans répartition dans les délégations pour être mis dans les salles de classe ; • Beaucoup de responsables relevés de leur poste, des enseignants ayant fini leur formation, sont restés sans être affectés depuis le début de l’année ; • des enseignants en grand nombre pour la plupart en complément d’effectif, dans les bureaux sans aucune place assise dans les directions techniques, divisions et services centraux ; • Plus de 600 enseignants ici à N’Djamena, par complicité de l’administration centrale ou décentralisée se retrouvent dans les établissements privés, parfois sans aucune convention avec l’Etat, abandonnant à leur triste sort les établissements publics ; • Des enseignants refusant de regagner leur poste et s’adonnant à d’autres activités au détriment de l’enseignement ; • Le non-respect des heures de travail alors que les salaires sont régulièrement payés ; • L’insuffisance notoire, sinon l’absence de communication entre les structures tant centrales que décentralisées ; Et la liste n’est pas exhaustive.

L’Opération de Géolocalisation des établissements scolaires et de leurs entités • Lancée le 31 janvier 2024 et se déroule du 1er Février au 31 Mars 2024 dans les 23 provinces du pays ; • Une opération d’une importance capitale pour disposer des données fiables pour bonne planification de l’éducation ; • Sont concernés par l’opération : - Les établissements du préscolaire, les écoles primaires, collèges, lycées, Ecoles Normales des Instituteur, de tous statuts (publics, privés et communautaires). - Les ressources humaines et matérielles (les enseignants, les élèves, infrastructures, matérielles didactiques, personnels administratifs, comité et associations). • Les conséquences seront lourdes pour ceux qui ne seront pas en poste Nécessités des actions immédiates à mener : • Le redéploiement immédiat de tous les enseignants arrivés en fin de formation et des responsables relevés de leur fonction par la DRH directement dans les zones déficitaires; • La répartition des enseignants affectés dans les académies depuis la Commission Nationale des Affectations et Mutations (CONAM) et leurs affectations dans les salles de classe par les Recteurs d’académie, les Délégués Provinciaux et les Inspecteurs Départementaux ; • Remobiliser les enseignants en surnombre dans les bureaux des services centraux pour leur redéploiement dans les salles de classe ; • Un enseignant, un poste ou une classe est la méthode à appliquer pour mettre chacun au travail ; • L’utilisation rationnelle et le suivi régulier des enseignants sur le terrain ; • La mise en place d’un système de communication régulière.

J'exhorte donc à une prise de conscience individuelle et collective pour un changement de paradigme en vue de sortir des maux qui minent notre système éducatif : Directeurs Généraux, Directeurs Techniques, Recteurs d'Académies, Délégués Provinciaux, inspecteurs départementaux, chefs d'établissements, enseignants ; Chacun doit prendre ses responsabilités pour la cause de l'école tchadienne que nous voulons tous voir transformée. Je vous remercie !





