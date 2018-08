TCHAD Tchad : Pour Nouradine Kassiré, la population doit faire confiance en la 4e République

Ce samedi 18 Août 2018 a été clos au palais du 14 Janvier, la caravane de sensibilisation sur les résolutions du forum national inclusif et l’impact de la 4e république sur le développement national. Cette cérémonie a vu la participation des hautes autorités du pays et de la jeunesse venue des dix arrondissements de la capitale.

La caravane de sensibilisation sur les résolutions du forum national inclusif et l’impact de la 4e république sur le développement national, organisée par le collectif des organisations de la société civile et des associations, a pris fin ce samedi 18 août 2018 au palais du 15 Janvier. Cette caravane a pour but d’appuyer les reformes institutionnelles initiée par Idriss Deby Itno, président de la république du Tchad.



Cette cérémonie de clôture a vu la participation du ministre d’Etat Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye, la Maire de la commune de N’Djaména Mariam Djimet Ibet, les maires ou représentants des maires de diférentes communes de la capitale ainsi que les conseillers et plusieurs jeunes venus des dix arrondissements de la capitale. Elle a commencé par le mot de bienvenue du président du comité d’organisation de la caravane, qui a profité du micro pour remercier les maires des communes qui ont accueilli à bras ouvert les jeunes lors de la caravane de sensibilisation sur les résolutions du forum national inclusif.



Il s’en est suivi du discours du Maire de la commune de N’Djaména, Mariam Djimet Ibet, qui a souligné dans son intervention que, c’est lors de l’investiture du président de la République du 8 août 2016, qu’il a promis de tenir un forum national inclusif afin d’examiner tous les maux qui minent notre pays ; promesse tenue, ce forum a effectivement été tenu et il a permis d’entreprendre des reformes institutionnelles. Pour la 4e République, la femme, la jeunesse et les personnes handicapées sont au cœur de toutes les préoccupations, selon elle.



Après l’intervention de Mme le maire de la commune de N’Djaména, c’est au tour du président de l’initiative « Tchad pour tous » de prendre la parole. Ce dernier a demandé d’observer une minute de silence en la mémoire du vice-président du forum national inclusif, feu Julien Beassoumnda. Il a souligné que le message de cette caravane est l’impact de la 4e République sur le développement national. Il a également précisé que la 4e République est une nouvelle base, une nouvelle vision des choses.



Il est à noter que cette cérémonie a permis de décorer le président de présidium du forum national inclusif et actuel ministre d’Etat, Dr Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye ; me président du comité de reforme, Abderaman Djassinabaille ; feu Julien Beassomnda à titre posthume, représenté par son enfant ; ainsi que les maires des communes ou leurs représentants.



Le président de présidium du forum national inclusif, Dr Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye a indiqué qu’il est venu rendre compte des réalisations des résolutions du forum. Il a évoqué le changement des circonscriptions territoriales, la création des nouvelles institutions (représentation de chaque communauté à l’assemblée nationale), et l’augmentation du nombre des communes pour permettre au peuple de participer à la gestion des choses du pays. Le ministre d’Etat a exhorté la population à avoir confiance en la 4e république.



La caravane de sensibilisation a permis à la population de planter des arbres et de nettoyer la ville.









