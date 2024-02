Tchad : Préoccupation au Batha face à la rareté des pâturages pour les éleveurs transhumants

Lors de son allocution, le gouverneur Ahmat Goukouni Mourad s'est attaché à souligner l'importance capitale de l'élevage pour l'économie du Tchad dans son ensemble, et plus spécifiquement pour la province du Batha, qui occupe une position prédominante dans ce secteur. Il a ainsi exhorté les chefs traditionnels à faciliter la mobilité des éleveurs ainsi que de leur bétail dans leurs recherches de pâturages, sans se heurter à des difficultés ou des conflits avec les agriculteurs.



Le gouverneur a également suggéré aux chefs traditionnels de manifester leur volonté par la signature d'un engagement visant à accueillir les éleveurs transhumants et leur bétail, à partager les ressources naturelles telles que l'eau et les pâturages, tout en sensibilisant leur population au vivre-ensemble. De plus, il leur a demandé d'adopter des mesures rigoureuses à l'encontre de toute personne perturbant l'ordre dans leur juridiction administrative.



Enfin, le gouverneur a sollicité les plus hautes instances du pays ainsi que les partenaires gouvernementaux pour intervenir rapidement et de manière coordonnée, afin de soutenir les efforts du Batha dans la résolution de cette problématique pressante. La collaboration de tous les acteurs concernés est primordiale pour préserver la stabilité, maintenir les équilibres socio-économiques et assurer le bien-être de la population tchadienne.



Les préfets, sous-préfets et chefs de village ont salué l'initiative du gouverneur et regretté le manque de sérieux et le comportement perturbateur de certains chefs traditionnels et d'autres personnes cherchant à servir leurs propres intérêts.