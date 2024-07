Tchad : Préparatifs en cours pour la 22ème édition de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle

Le Dr. Seid Abakar a tenu à saluer la présence et le dévouement de l'ensemble des membres du comité, soulignant l'importance de leur implication pour la réussite de cet événement majeur. Il a rappelé que la célébration de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle, chaque 31 août, vise à mettre en lumière cette pratique ancestrale, à encourager les efforts des spécialistes du domaine et à souligner son rôle crucial dans le système de santé tchadien.



La rencontre a été l'occasion pour les membres du comité d'échanger sur les documents techniques liés à l'organisation de la journée, de discuter des différentes activités prévues pour la célébration et de réfléchir aux contributions attendues de la part de tous les acteurs impliqués.



Le Dr. Seid Abakar a réitéré l'engagement du ministère de la Santé Publique à accorder une attention particulière à la médecine traditionnelle. Il a assuré le comité d'organisation du soutien indéfectible des autorités sanitaires pour la réussite de cette 22ème édition de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle.



La tenue de la Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle au Tchad constitue une occasion précieuse de sensibiliser le public sur l'importance de cette pratique ancestrale, de valoriser le savoir-faire des tradi-praticiens et de promouvoir son intégration dans le système de santé national. Les efforts conjugués du comité d'organisation et du ministère de la Santé Publique permettront sans nul doute de faire de cette 22ème édition un succès retentissant.