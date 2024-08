Tchad : Présentation de Lettres de Créance de l'Ambassadeur Algérien

Cette rencontre a permis aux deux diplomates de discuter de divers sujets d'intérêt commun, en mettant l'accent sur le renforcement des liens historiques de coopération entre le Tchad et l'Algérie.



Les deux personnalités ont souligné l'importance d'une collaboration étroite pour développer des initiatives bénéfiques. Leur objectif est d'approfondir les relations bilatérales tout en promouvant la paix, la stabilité et le développement dans la région.



Cette rencontre marque un pas important vers une coopération renforcée entre le Tchad et l'Algérie, visant à renforcer les relations diplomatiques et à contribuer à la prospérité régionale.