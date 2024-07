Tchad : Présentation des lettres de créance de M. Moukhtar Wawa Dahab, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Tunisie

Avant la cérémonie officielle de présentation des lettres de créance au Président tunisien, l'Ambassadeur Moukhtar Wawa Dahab a remis des copies figurées au Ministre tunisien des Affaires Étrangères, M. Nabil Ammar.



Cet événement marque la formalisation de la nomination de M. Moukhtar Wawa Dahab en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République Tunisienne.



Cette nomination reflète les efforts de diplomatie et de coopération entre le Tchad et la Tunisie, deux pays d'Afrique qui cherchent à renforcer leurs relations bilatérales.