POLITIQUE

Tchad / Présidentielle : L'UNDR appelle à soutenir massivement la candidature de Mahamat Idriss Déby

Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 18 Mars 2024

Le 1er Vice-président Chargé des Relations Extérieures et de la Communication de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), Célestin Topona Mocnga Winga, a tenu samedi une conférence de presse à Ndjamena pour annoncer le soutien de son parti à la candidature du général Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Il a souligné que la volonté affichée des autorités de transition de respecter les délais du retour à l'ordre constitutionnel, ainsi que le résultat des discussions politiques avec le Président de Transition et candidat de la coalition des Partis politiques "Tchad Uni", ont convaincu le parti de soutenir cette candidature.