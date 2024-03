Tchad - Présidentielle : Yacine Abdramane Sakine du Parti Réformiste sera investi ce 12 mars

Cette étape marque un moment crucial dans la campagne électorale du P.R, démontrant sa détermination à présenter un candidat compétent et engagé pour représenter les valeurs et aspirations du parti. Le camarade Yacine Abdramane Sakine, reconnu pour son engagement politique et sa vision progressiste, incarne cette volonté de changement.





L’investiture symbolise l’engagement collectif en faveur d’un avenir meilleur pour le Tchad. Le P.R s’est engagé à apporter des réformes significatives dans les domaines politiques, économiques et sociaux, visant à promouvoir le développement durable et l’épanouissement de tous les citoyens tchadiens.





La participation massive des militants lors de cette cérémonie renforcera leur détermination collective et témoignera de l’unité du parti politique en vue de l’élection présidentielle.