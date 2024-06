Tchad –Présidentielle : l'ONG «Tournons La Page» relève des violences politiques et irrégularités qui ont entaché le processus électoral

Ce rapport, intitulé ‘« Tirs De Joie » Et Démocratie En Pleurs', met en lumière, à travers des exemples précis, les nombreuses violations politiques et irrégularités qui ont marqué la présidentielle passée. Ces incidents ont été documentés par Tournons La Page Tchad (TLP-Tchad) au cours de leur observation impartiale et indépendante de l'élection présidentielle. Ils ont souligné des problèmes graves tels que la mort de plusieurs dizaines de personnes, y compris un candidat, ainsi que l'exclusion de plusieurs candidats.



En outre, le rapport met en évidence des problèmes liés à la mise à jour du fichier électoral, une faible participation des femmes dans le processus électoral, ainsi qu'une dégradation sévère de la liberté d'expression et de la presse. Selon l'ONG «Tournons La Page», cette élection a manqué de sincérité et d’authenticité démocratique pour être considérée comme crédible.



En réponse à ces constatations préoccupantes, l'ONG propose aux autorités tchadiennes de rendre publics les résultats par bureau vote afin que toutes les citoyennes et tous les citoyens puissent vérifier les résultats conformément aux bonnes pratiques internationales. De plus, elle suggère aux partenaires internationaux ne pas reconnaître les résultats sans publication des résultats par bureaux vote et une contre vérification indépendante.