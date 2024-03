Tchad / Présidentielle : le parti UNR soutient entièrement le candidat de la coalition « Tchad uni »

La coalition “Tchad Uni” rassemble 221 présidents et secrétaires généraux de partis politiques, tous unis dans le but de consolider la refondation du Tchad et de préserver la paix et la stabilité. Le Secrétaire Général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Mahamat Zene Badaa, a également souligné que cette coalition vise l’avenir du Tchad, qui est le patrimoine commun de tous. Il a affirmé que la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno au premier tour ne fait aucun doute.



En somme, cette alliance politique cherche à construire un nouveau Tchad en dépassant les préjugés et les divisions. Espérons que ces efforts contribueront à un avenir meilleur pour le pays