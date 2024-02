Tchad - Presse digitale : Lancement de « Tchad View », un nouveau journal en ligne

La cérémonie s'est déroulée en présence de confrères journalistes. Au cours de cette cérémonie, l'éditeur Issa Adoum a fait un constat général sur le fait que le pays de Toumaï, berceau de l'humanité, est mal présenté sur le plan national et international. Pourtant, le Tchad regorge de potentialités dans divers secteurs de développement.



« Notre pays est riche de sites touristiques remarquables, d'une diversité culturelle captivante, de réserves fauniques extraordinaires, de vestiges de nos ancêtres, d'œuvres artistiques uniques et de monuments chargés d'histoire », s'est interrogé Issa Adoum.



« Mais qui a la responsabilité de mettre en valeur ces trésors ? La mission du journal Tchad View est vaste et ambitieuse. Nous nous engageons à mettre en valeur les atouts économiques du Tchad, à promouvoir sa culture, son tourisme et ses arts, ainsi qu'à encourager la citoyenneté et le patriotisme pour favoriser la cohésion sociale et le développement durable », a rassuré M. Adoum.



Quant au représentant de la HAMA, « la vision du journal Tchad View est très claire : présenter le Tchad sous un autre jour. J'appelle l'équipe rédactionnelle à adopter cette démarche professionnelle en faisant du code d'éthique et de déontologie du journalisme tchadien son livre de chevet, dans le respect des fondamentaux du métier ».



Il a aussi invité également le promoteur « à considérer Tchad View comme une entreprise de presse et à tout mettre en œuvre pour assurer sa viabilité et sa pérennité ».



« Une entreprise ne survit que si ses clients apprécient ses produits ou ses services. Vous devez donc publier chaque jour des articles d'une qualité irréprochable qui répondent aux normes professionnelles pour satisfaire vos lecteurs. Il faut également noter que la qualité de journaliste professionnel au Tchad est confirmée par une carte d'identité professionnelle », a-t-il souligné.



Il a également exhorté l'équipe de la rédaction à déposer rapidement son dossier auprès de la Commission nationale pour l'obtention de cette carte dont l'importance est indéniable.



Ce nouveau journal représente non seulement une avancée significative pour les médias tchadiens mais aussi une occasion unique de mettre en valeur toutes les richesses culturelles naturelles et de promouvoir les talents locaux.