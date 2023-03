Tchad : "Prix des meilleurs citoyens de l'année 2022", la plateforme "Tchad d'abord" honore des citoyens

L'objectif de cet événement vise à décerner chaque année des prix à des Tchadiens qui se distinguent par leur excellence. En effet, des hommes et des femmes qui œuvrent sans relâche par leur patriotisme et leur exemplarité au service des Tchadiennes et Tchadiens ont été sélectionnés, a souligné Arif Abdoulaye Moustapha, président du comité d'organisation.



Cependant, pour la sélection des nominés, M. Arif a précisé que le comité d'organisation a défini en amont des critères. Selon lui, le comité s'est associé avec des ministères et des structures externes concernées qui ont mis à leur disposition des données leur permettant d'identifier et de sélectionner les nominés par catégories.