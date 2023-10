Tchad : Proparco soutient ZIZ Energie dans la construction de mini-réseaux énergétiques

Proparco a accordé un prêt de 1,5 millions d’euros à ZIZ Energie, une société de construction spécialisée dans l’électrification rurale et urbaine.



Le financement octroyé permettra à ZIZ Energie de lancer un projet d’infrastructure d’énergie décentralisée qui vise le développement, la construction et l’exploitation de mini-réseaux énergétiques dans les villes secondaires du pays. Le taux d’électrification du Tchad est très faible (6% contre 48% en moyenne en Afrique subsaharienne), et le réseau d’énergie est concentré aujourd’hui autour de la capitale N’Djamena.



La décentralisation de l’énergie est donc un enjeu clé pour le pays. Depuis plus de 15 ans, ZIZ Energie développe des mini-réseaux au Tchad, de leur financement à leur mise en opération.



Dans un contexte local de centralisation du réseau d’énergie, ZIZ Energie permet de fournir une solution accessible et propre dans les villes où l’entreprise s’implante : via l’utilisation d’énergie renouvelable fiable, ZIZ Energie contribue à la réduction de l’utilisation de générateurs diésel polluants qui alimentent les ménages, les administrations publiques et les PME.



Ainsi, le projet génèrera des impacts significatifs, notamment en améliorant la qualité de vie de près de 500 000 personnes dans le pays, grâce à un plus grand accès à l’électricité (de 10 heures/jour à 20 heures/jour) sans volatilité des prix.