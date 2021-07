Tchad-Qatar : vers une nouvelle dynamique dans la coopération

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Chérif Mahamat Zène, est à Doha au Qatar pour une visite d’amitié et de travail, informe ce dimanche son département ministériel.



Le chef de la diplomatie tchadienne a été reçu aujourd'hui par Sheikh Mohamed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères de l’État du Qatar.



"La dynamisation de la coopération entre le Tchad et le Qatar, situation sécuritaire dans le Sahel étaient au centre des échanges", informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.