Tchad : Quand Déby se fâche et sermonne 89 chefs d'opposition

Le président de la République Idriss Déby a vivement exprimé sa colère jeudi dernier, au cours d'une rencontre avec 89 présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l’opposition démocratique à la Présidence.



"Vous n'êtes pas des étudiants dans un amphithéatre. Ça c'est quoi ça ? Vous êtes des chefs d'opposition censés diriger le pays", a-t-il déclaré, ramenant le calme dans la salle de la Présidence de la République.



Plusieurs responsables de l'opposition ont commencé à s'écharper verbalement de manière signifiée.



Au cours de la réunion longue de trois heures, l'exaspération se lisait sur le visage du chef de l'Etat.



"Les langues se délient à cette rencontre entre les partis politiques de l’opposition démocratique et le chef de l’Etat. La rencontre de ce 15 août a failli achopper, n’eut été le tact du chef de l’Etat dans la conduite des débats", explique la Présidence.



Par ailleurs, le chef de l'Etat s'est engagé à ce que les élections se déroulent dans la transparence. "Je veillerai à ce que les élections futures soient des élections libres surtout et transparentes. Personne ne pourra voler les boites de quelqu'un d'autre.Toutes les dispositions seront prises dans ce sens", a-t-il indiqué, sous les applaudissements.