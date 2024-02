Tchad : Qui sont les 15 personnalités éminentes nommées conseillers référendaires à la Cour suprême ?

Parmi les conseillers référendaires désignés figurent M. Abakar Abderaman Ramat, M. Djouga Darandi et Djimnodji Mbaimou. Ces trois individus sont connus pour leur expertise juridique et leur engagement en faveur de l'état de droit au Tchad.



De plus, Hamadi Ousman Mahamat et Jules Mbaigoto font également partie des nouveaux conseillers référendaires à la Cour suprême. Leur expérience dans le domaine juridique sera sans aucun doute précieuse lorsqu'il s'agira de prendre des décisions importantes concernant les lois et les droits constitutionnels.



Mahamout Kheradine Boukar est une autre personnalité qui apportera son savoir-faire à ce rôle crucial au sein de la Cour suprême du Tchad. En tant que membre du corps judiciaire depuis plusieurs années, Boukar est reconnu pour son impartialité et sa connaissance approfondie des questions légales.



Outre ces hommes compétents, il convient également de mentionner les femmes remarquables qui ont été sélectionnées comme conseillères référendaires : Mme Allahissem Euphrasie, Mme Denise Kodbaye, Mme Izza Ahmat Oumar et Mme Khadidja Abdelmoutalib Aderahim. Leur présence renforce l'égalité des genres dans le système judiciaire tchadien tout en apportant une perspective unique aux délibérations au sein de la Cour suprême.



En outre, Oumar Mahamat Gana représente un ajout précieux à cette liste prestigieuse. Fort d'une solide expérience en matière juridique et administrative acquise au fil des ans dans diverses fonctions gouvernementales, il apportera sa sagesse et ses connaissances pratiques aux discussions au sein de la cour.



Senoussi Haroun est une autre figure importante parmi les nouveaux conseillers référendaires désignés par ce décret présidentiel historique. Son expertise en matière légale sera essentielle pour garantir que chaque décision prise par la cour se fonde sur une analyse minutieuse des faits présentés devant elle.



Tidjani Bahar Hagger est également reconnu pour ses compétences en tant que spécialiste du droit constitutionnel tchadien ; ses connaissances approfondies seront certainement mises à profit lorsqu'il s'agira d'examiner les questions complexes soumises à la Cour suprême.



Les membres restants nouvellement nommés sont Yenan Timothée et Abdoulrahman Mahamat Tahir - deux experts respectés dans leur domaine respectif qui complètent cet ensemble diversifié de professionnels du droit appelé à siéger à la Cour suprême tchadienne durant cette période charnière où le pays traverse une transition politique cruciale vers plus d'égalité démocratique.



La désignation de ces quinze personnalités remarquables comme conseillers référendaires témoigne non seulement du souci constant du Tchad quant au respect des principes démocratiques mais aussi met en lumière l'importance accordée à l'état de droit dans ce pays africain dynamique.