Tchad-RCA : tête-à-tête entre Mahamat Idriss Deby et Touadera à Bruxelles

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a eu un entretien avec le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra à Bruxelles où il prend part au sommet Afrique-UE.



L'échange a porté sur les efforts à déployer de part et d'autre en vue de renforcer la sécurité sur le long de la frontière commune, ainsi que sur l'état de la coopération bilatérale et au sein des organisations régionales notamment la CEMAC et la CEEAC.