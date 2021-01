Tchad-RCA : un défi sécuritaire commun

N’Djamena - Le président de l’Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Ngon-Baba, a remis mardi au président Idriss Déby un message confidentiel de son homologue Faustin Archange-Touadera.



L’entretien a duré plus d’une heure. Il a permis d’aborder des questions de coopération bilatérale ainsi que des questions relevant des défis communs entre la RCA et le Tchad, informe la Présidence.



Face à la presse, le président de l’Assemblée nationale centrafricaine a démenti tous les propos qui font croire que le Tchad serait pour quelque chose dans la tentative de déstabilisation de son pays.



Pour lui, le Tchad et la Centrafrique ont un défi sécuritaire commun que les deux chefs d’État cherchent par tous les moyens à endiguer.



Laurent Ngon-Baba invite les tchadiens et les centrafricains épris de paix à resserrer les rangs derrière leurs deux chefs d’État pour conjurer ce mal qui sape les efforts de développement de ces deux pays. Il se dit très reconnaissant pour tous les efforts consentis par le Tchad pour la restauration de la paix en Centrafrique, car dit-il, la paix en RCA c’est aussi la paix au Tchad.