Tchad : Radio Lotiko célèbre 23 ans de service communautaire à Sarh

La célébration a été marquée par la présence de Hornyadé Sedalta, coordonnateur de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel pour les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, ainsi que par des représentants de divers médias de la ville de Sarh et de fidèles auditeurs.



Depuis sa création, Radio Lotiko s'est affirmée comme un outil de communication clé pour la communauté, en offrant une plateforme pour la diffusion des histoires, préoccupations, réussites et défis des membres de la communauté, et en encourageant l'expression et la participation citoyenne.



Beotombaye Prosper, directeur de Caritas, a souligné l'importance de la radio dans l'éducation et la sensibilisation de la communauté sur divers sujets. Djoningar Ngarinan, chef du service des nouvelles et des programmes de l’ONAMA/Sarh, a félicité le personnel de Radio Lotiko pour leur travail exceptionnel et les a encouragés à maintenir de bonnes relations avec leurs confrères.



Allako’As Mandibaye, président du Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, a reconnu la valeur de la station auprès du public tout en notant que des efforts supplémentaires en termes d’information sont nécessaires.



Hornyadé Sedalta a saisi cette occasion pour rappeler aux médias le rôle de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel dans la protection des journalistes et l’importance du respect de l’éthique et de la déontologie journalistique.



Après 23 ans, Radio Lotiko continue de jouer un rôle vital dans la vie sociale, culturelle et religieuse des communautés du Moyen-Chari et du Mandoul, en informant, éduquant et mobilisant sur des sujets importants.