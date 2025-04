Tchad : Radio Lotiko de Sarh célèbre 24 ans d'engagement au service de la population

La célébration a rassemblé journalistes, animateurs, correspondants, auditeurs, ainsi que de nombreux fidèles chrétiens catholiques, marquant près d’un quart de siècle d'engagement radiophonique au service des populations du Moyen-Chari et au-delà. Djimtamra Percy Séraphin, coordonnateur de la radio, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers toutes les personnes ayant contribué à la longévité et à l’impact de la radio. Il a affirmé que « ces 24 années marquent un tournant décisif pour la province du Moyen-Chari, mais également pour l’ensemble du Tchad, en matière d'information, de communication et de divertissement ». Il a souligné le rôle fondamental de Radio Lotiko en tant que « voix des sans voix », incitant ses collègues à poursuivre leur mission dans le respect de l’éthique et de la déontologie du journalisme. De son côté, Monseigneur Angel Miguel Sébastien a salué l'engagement des jeunes dans le secteur de l’information. Il a encouragé les professionnels des médias à continuer à jouer leur rôle d'éducateurs et de porteurs de lumière dans une société qui a besoin de vérité et de repères. Il a déclaré : « Informer, éduquer, éveiller les consciences : telle est votre noble mission ». Cette journée de commémoration a été enrichie par des prières, des moments de partage et de fraternité, soulignant le lien solide entre la Radio Lotiko et sa communauté. En 24 ans d’existence, Radio Lotiko a su s'imposer comme un pilier médiatique provincial, contribuant à l'essor de l'information et à l'émancipation des populations au Tchad. La célébration de cet anniversaire est non seulement une occasion de faire le bilan des réalisations passées, mais aussi un appel à continuer l'aventure avec encore plus d'engagement et de passion pour le service public et le développement de la société. La Radio Lotiko demeure un acteur essentiel dans le paysage médiatique et culturel du Tchad.