Tchad : Radio Lotiko fête ses 21 ans

06 avril 2001 : il y a donc 21 ans que Radio Lotiko, le média qui éveille les consciences, œuvre du diocèse de Sarh, a vu le jour.



A l’occasion de ce jour anniversaire, le directeur de la station, Fortuné Tradoumbaye a fait une déclaration concernant cet outil de communication qui a été créée dans l'optique d'informer et de sensibiliser les populations du Moyen Chari et du Mandoul.



Le directeur de Radio Lotiko a indiqué que si cette radio continue de grandir ou de faire son chemin, c'est grâce aux soutiens multiformes de ses auditeurs et auditrices, en matériel, et sur les plans financier, moral et spirituel. Pour lui, beaucoup de personnes se réjouissent de la qualité du service qu'offre cet outil de communication, malgré le peu de moyens ou de ressources dont il dispose.



Fortuné Tradoumbaye n'a pas perdu de vue les difficultés que cette radio rencontre. Il s'agit entre autres, des difficultés financières et en matériel. Cela étant, cette radio fait l'objet de critiques et menaces, de la part de certaines autorités administratives et locales, à cause de son franc parler.



Pour cette raison, le directeur de Radio Lotiko notifie que cet anniversaire ne sera pas fêté avec faste, suite à l'embargo de la Haute Autorité des Médias et l'Audiovisuel concernant la suspension des émissions interactives, et aussi le cas de l'assassinat de leur confrère, Djaïloramadji Evariste, correspondant de Sandana assassiné le 09 février dernier.