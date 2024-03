Tchad – Ramadan : L’Ambassadrice du Tchad en Amérique, Kitoko Gata Ngoulou, présente au Chef de l'Etat et à tous les musulmans du monde ses meilleurs vœux

C'est dans cet esprit que l'Ambassadrice du Tchad en Amérique, Kitoko Gata Ngoulou, a pris la parole dimanche pour adresser ses meilleurs vœux au Chef de l'État ainsi qu'à tous les musulmans qui observent le Ramadan. Sur sa page officielle Facebook, elle a exprimé ses prières pour que leurs invocations soient agréées par Allah et que leurs jeûnes leur apportent sérénité d'esprit et paix dans leur nation.



Cette déclaration témoigne non seulement de la profonde religiosité qui accompagne le Ramadan, mais aussi du respect et de l'amour que Kitoko Gata Ngoulou porte à son pays d'origine. En tant qu'ambassadrice, elle représente fièrement le Tchad aux États-Unis et utilise cette plateforme pour transmettre ses souhaits sincères à tous ceux qui pratiquent cette période sacrée.



Le Ramadan est un moment privilégié où les croyants se réunissent en famille pour rompre le jeûne chaque soir avec un repas appelé « Iftar ». C'est également une occasion propice pour renforcer les liens fraternels entre fidèles musulmans par des actes de charité envers ceux qui sont dans le besoin. La solidarité est au cœur des valeurs véhiculées pendant ce mois béni.



En adressant ses vœux au Chef de l'État tchadien ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier, Kitoko Gata Ngoulou rappelle l'importance d'une communion spirituelle entre tous les croyants pendant cette période sacrée. Elle souligne également la nécessité d'accorder une attention particulière aux plus vulnérables afin d'aider ceux qui sont touchés par la pauvreté ou d'autres difficultés.



Le message empreint d'une tonalité respectueuse et solennelle transmis par l'Ambassadrice témoigne non seulement de sa foi personnelle en Allah mais aussi de son désir sincère d'un monde uni dans la paix et la fraternité. Ses mots résonnent comme un appel à la bienveillance mutuelle entre toutes les personnes pratiquant ou observant le Ramadan.