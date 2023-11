Tchad : Ray's Kim annonce un concert en hommage aux martyrs de la République

L'artiste Ray's Kim a organisé une conférence de presse ce 30 novembre 2023 à la maison des médias du Tchad pour annoncer son grand concert prévu au terrain Don Bosco, situé dans la cour du centre des jeunes. Ce concert sera un hommage aux martyrs, surnommés les marcheurs de la République.



Ray's Kim a exprimé son enthousiasme pour cet événement, soulignant qu'il marquera son retour au pays après plus d'une année et demi d'absence. Il a mentionné l'importance du 23 décembre 2023 comme une occasion spéciale de se retrouver avec le public, après une longue période sans interaction directe.



Le concert sera dédié à la mémoire des camarades tombés sur les champs de bataille, ainsi qu'à ceux qui ont été emprisonnés, relâchés, ou blessés et qui continuent de porter les stigmates de ces épreuves. Ray's Kim aspire à rendre un hommage digne de ce nom à travers cet événement musical.