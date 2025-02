Tchad : Rayskim EDM frappe fort avec "Yahya Dounia" et dénonce la pauvreté

Ce morceau met en lumière la pauvreté et la détresse du peuple tchadien, ainsi que les injustices qu'il subit. Selon l’artiste, malgré plus de deux décennies d’exploitation pétrolière, le Tchad demeure l’un des pays les plus pauvres et les plus endettés du monde.



À travers cette chanson, Rayskim EDM lance un appel urgent aux dirigeants pour qu’ils œuvrent en faveur d’un Tchad plus juste et qu’ils améliorent les conditions de vie précaires de la population.



Avec ce titre, le "Boss du rap tchadien" annonce la couleur de son concert prévu le 29 mars.