Tchad : Réception des mini-châteaux d'eau à Ati

La cérémonie de réception provisoire a rassemblé de nombreuses personnalités, dont

Allamine Ali, secrétaire permanent du CDA, représentant le préfet du Batha Ouest, le maire de la ville d'Ati, le chef de projet, le chef de l'entreprise réalisatrice et le coordonnateur de la société civile. De nombreux habitants des différents quartiers ont également assisté à cet événement significatif pour la commune.



Impact sur la Communauté

L'installation de ces mini-châteaux d'eau est un pas important vers l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers concernés, en facilitant l'accès à l'eau potable et en renforçant les infrastructures locales. Cette initiative témoigne de l'engagement de la commune d'Ati en faveur du développement et du bien-être de ses citoyens.