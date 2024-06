Tchad : Réception provisoire du centre de santé de Karkour à Ati

La construction du centre de santé de Karkour constitue une réalisation majeure qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'offre de services de santé au Tchad. Ce projet, en parfaite adéquation avec les 12 chantiers du quinquennat du Président Mahamat Idriss Deby Itno, déclinés en 100 actions, permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour les populations de la localité.



Le centre de santé de Karkour est doté d'infrastructures modernes et d'équipements médicaux de dernière génération. Il dispose notamment de consultations médicales générales, maternité, soins pédiatriques, pharmacie et laboratoire d'analyses médicales.



La mise en service du centre de santé de Karkour devrait avoir un impact positif significatif sur la santé des populations de la localité. En effet, il permettra de réduire les taux de mortalité et de morbidité, améliorer la qualité de vie des populations et faciliter l'accès aux soins de santé de proximité.



Les autorités sanitaires ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts en vue de renforcer le système de santé au Tchad. Elles ont également invité les populations à s'approprier ce centre de santé et à en faire bon usage.