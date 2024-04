Tchad : Recrutement d'un Bureau d'études ou cabinet pour la cartographie des chaines de valeur et terres agricoles (RENFORT)

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT

N° _171 /PT/PM/MPTA/SE/SG/RENFORT/2024

Recrutement d’un bureau d’études ou cabinet pour la cartographie des chaines de valeur et terres agricoles dans la zone d’intervention du Projet.



Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) en vue de financer le coût de la mise en œuvre du Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’Entrepreneuriat Agro-pastoral des Jeunes et Femmes du Tchad (RENFORT). Il se propose d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat des Cabinets/Bureaux chargés de faire la cartographie des chaines de valeur et terres agricoles dans la zone d’intervention du Projet.



Dans la perspective de constituer une short-list des Cabinets/Bureaux pour la réalisation de ce service, le Secrétariat Général du ministère de la Production et de la Transformation Agricole invite par le présent avis, les Cabinets/Bureaux d’Études remplissant les conditions requises, à présenter une manifestation d’intérêt.



Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt en fournissant les informations prouvées qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expériences, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution des marchés analogues, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels).



Une liste des candidats (au moins trois (03) et au plus six (06)) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter la prestation sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et l’un d’entre eux sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût) ».

La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après :

Critères Note pondérée pour le critère 1. Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations [25] 2. Nombre d’années d’expériences [20] 3. Qualifications du candidat dans le domaine des prestations similaires [40] 5. Qualifications générales/qualité de personnels professionnels [15] Total 100 points