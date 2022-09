Tchad : Recrutement de 13 cadres pour le nouveau projet, PARAEB, de l'Education Nationale

obligatoirement dans l’objet du mail,

L’absence de référence entrainera la non-prise en compte du dossier. Les fiches de postes détaillées peuvent

être téléchargées sur le lien ci-après :

Le Présenta pour objectif d’accroitre équitablement l’accès à un enseignement primaire de qualité pour la lecture, l’écriture et le calcul dans les régions ciblées. Il est structuré suivant quatre grandes composantes : i) Renforcement de la qualité de l’enseignement ; ii) L’Amélioration de l’accès à l’apprentissage, iii) le Renforcement de la gestion et du financement du système éducatif, et le Renforcement des capacités et iv) la gestion de projet suivi et évaluation.Le PARAEB sera mis en œuvre pour une période de 05 ans et sera le premier projet d’éducation au Tchad à combiner le financement traditionnel des investissements avec une approche basée sur les résultats. Le Projet sera coordonné par le Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC).Il est composé de quatre composantes qui sont, dans l’ordre, le, l’, le, et le. En prévision des futures urgences déclenchées par le Gouvernement, une dernière composante ditea été rajoutée aux quatre premières.financé par la Banque Mondiale, placée sous la tutelle du Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC), agissant comme Maîtres d’Ouvrage, recrute le personnel clé dont les missions, attributions, responsabilités, et critères sont décrits dans l'annonce en pièce jointe (13 postes). Les candidats intéressés devront envoyer exclusivement leurs dossiers de candidature. Leur dossier doit être composé de : CV, lettre de motivation, copie des attestations des diplômes et de travail.