Tchad : Recrutement de trois (3) cadres du Projet de Développement des Compétences pour l'Employabilité des Jeunes

L’Unité de Gestion dufinancé par la Banque Mondiale, placée sous les tutelles du Ministère de l'Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC) et du Ministère de la Formation Professionnelle et des Métiers (MFPPM), agissant comme Maîtres d’Ouvrage, recrute trois cadres clé dont les missions, attributions, responsabilités, et critères sont décrits ci-après. Les candidats intéressés devront envoyer exclusivement leur dossiers de candidature par email à recruitment.pdcej@gmail.com au plus tard le 5 octobre 2021. Leur dossier doit être composé de : CV, lettre de motivation, copie des attestations des diplômes et de travail tout en indiquant la référence du poste tel que précisé dans l'annonce.- Un(e) Coordinateur(trice) Technique ;- Un(e) Ingénieur(e) Génie Civil ; et- Un(e) Responsable Suivi et Evaluation.La durée commune du recrutement est d'une année renouvelable après évaluation du suivi.- Missions et responsabilités ;- Tâches à effectuer ;- Profil, qualifications et expériences ; et- Domaine général et spécifique d'intervention.Afin de mieux comprendre le contexte du projet, ses objectifs et ce que recherchent les recruteurs, nous vous invitons à cliquer sur le fichier PDF de l'annonce en pièce jointe ou télécharger celui-ci.