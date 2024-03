Tchad : Regards sur la visite du ministre Aziz Mahamat Saleh aux ouvrages à Amane

De plus, le même acte est réalisé à Goz Mabilé, à la sortie d'Am Timane, afin de constater l'état de dégradation continue d'un autre ouvrage. Le ministre en charge des infrastructures a donné instruction d'effectuer des renforcements sur les zones affaiblies de cet ouvrage avant la période hibernale 2024.



Afin de permettre la traversée en toutes saisons de l'année, il est prévu la construction d'un pont d'une longueur de 160 mètres à Goz Mabilé sur l'axe Am Timane - Aboudeïa.



La délégation a effectué également un arrêt sur le dalot multiple de Darasna pour observer son état. Afin de remédier à l'engloutissement total du dalot durant la saison des crues, la construction d'un pont est également prévue.



Ces interventions témoignent de l'intérêt et du souci que porte le gouvernement aux infrastructures dans les régions éloignées du pays. Elles visent à améliorer les conditions locales en assurant une meilleure circulation routière et une résistance accrue face aux intempéries.



Le développement intégré du Salamat représente ainsi un engagement concret pour promouvoir le bien-être des populations locales et favoriser leur accès aux services essentiels tels que l'éducation, la santé et les marchés économiques. Cela contribue également au renforcement économique et social global du pays dans son ensemble.