Tchad : Relaxe Auto-École remet des panneaux de signalisation à la mairie centrale de Ndjamena

Une délégation de Relaxe Auto-École, conduite par son directeur général, Ahmat Nadjo Djarma, a rencontré le maire de la ville de Ndjamena, ce mercredi 9 mars 2022, pour lui remettre un don de panneaux de signalisation pour faire face à l’insécurité routière.



La sécurité routière est une affaire de tous. Chaque personne doit veiller à ce que les accidents sur les voies publiques soient limités. C’est pourquoi, Relaxe Auto-École a pris l’initiative de mettre à la disposition de la mairie centrale, quelques panneaux de signalisation afin d’encourager le gouvernement et le maire de la ville de Ndjamena, pour les efforts fournis en faveur de la population, à travers leurs politiques d’aménagement et de la propriété de la ville et d'œuvrer davantage en matière de la sécurité routière.



Remettant le don, le directeur général de Relaxe Auto-École, Ahmat Nadjo Djarma affirme que le niveau de leur motivation rattaché à ce don de panneaux de signalisation routier répondant aux normes internationales, vient compléter des initiatives déjà entreprises par le gouvernement pour la sécurité routière de la population. Il explique que les panneaux de signalisation jouent un rôle très important en matière de la sécurité routière car, poursuit-il, ils contribuent à la lisibilité de la route et ont pour rôle d’informer les usagers au respect des règles lors de leur déplacement.



De même, il ajoute que ces panneaux de signalisation sont des signaux implantés au bord des routes et sont destinés à assurer la sécurité des différents usagers en les informant des dangers, des interdictions et des règles à observer en fonction des particularités de l’itinéraire. Réceptionnant le don, le maire de la ville de Ndjamena, Ali Haroun relève que l’acte de Relaxe Auto-École est un geste patriotique et que la population doit suivre l'exemple.



Pour lui, le gouvernement a mis beaucoup d’énergie en matière de sécurité routière au Tchad, mais ce sont les usagers, par leur incivisme qui ne respectent pas les consignes de la circulation routière. Tout cela est dû au manque de sensibilisation. Pour le maire Ali Haroun, tant que les gens ne changent pas de comportement, rien ne peut avancer. Mais il espère qu’à travers la nouvelle génération, le Tchad peut arriver au même niveau que celui des autres pays d’Europe, d’Asie ou d’Amérique, en terme de la sécurité routière.



« On n'est pas obligé de mettre la police pour le respect des panneaux de signalisation, il suffit juste d’intensifier la sensibilisation et tout pourrait basculer », a-t-il soutenu. La cérémonie a pris fin par la remise d’une lettre de témoignage par le maire Ali Haroun à la délégation de Relaxe Auto-École, pour les différents travaux qu’elle œuvre en faveur de la population tchadienne.