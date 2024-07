Tchad : Remise de deux ambulances médicalisées à la délégation sanitaire de la province du Barh Elgazel

Ces deux nouvelles ambulances ont été remises aux responsables sanitaires de la province afin de renforcer les capacités du système de santé local. Dans son allocution, le gouverneur Faïtchou Étienne a salué la priorité accordée au système de santé par les plus hautes autorités du pays, en particulier le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno.



Le gouverneur a souligné l'engagement personnel du Président de la République pour répondre aux besoins de santé de la population tchadienne. Il a demandé à l'équipe cadre de la délégation sanitaire de faire bon usage de ces nouvelles ambulances, qui serviront au transport des malades dans la province.



Cette cérémonie témoigne des efforts déployés par les autorités tchadiennes pour renforcer les infrastructures et moyens du système de santé, afin d'améliorer l'accès et la qualité des soins pour la population.



Le gouverneur a ainsi mis en avant le soutien apporté par le plus haut niveau de l'État pour répondre aux besoins sanitaires dans cette région du Tchad.