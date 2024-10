TCHAD

Tchad : Remise officielle des clés de véhicules aux inspecteurs départementaux du Kanem

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 18 Octobre 2024

Le Gouverneur du Kanem, Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a présidé, ce jeudi, la cérémonie officielle de remise des clés de véhicules Suzuki aux Inspecteurs Départementaux de l'Éducation Nationale des régions du Kanem Centre, Kanem Sud et Kanem Nord. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'autorités administratives et militaires, ainsi que du Recteur de l'académie nord-ouest, Ahmed Mohammed Mohagir, et du Délégué de l'Éducation Nationale du Kanem, Taher Mahamat Abakar.