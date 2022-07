Tchad : Renaissance FC défait AS Santé d’Amdjarass (4-0)

Renaissance FC a battu AS Santé d'Amdjarass sur le score de 4-0 au stade de Paris Congo, pour la 3ème journée du championnat national de football.



AS Santé d'Amdjarass a encaissé 16 buts en trois matchs.



Au programme de la journée, Boule d'Or de Pala affrontera AS Santé d'Abéché à 15h30 au stade Paris Congo tandis que FC Amboko de Goré fera face à Foullah Édifice au stade de Diguel à 15h30.