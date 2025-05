Tchad : Renforcement de la gouvernance communale inclusive à Mongo

La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le représentant du Gouverneur de la province du Guéra, assisté du Maire de la commune de Mongo, Monsieur Mht Amine Ahmat Ibedou, des autorités locales, ainsi que des responsables des organisations de la société civile du Guéra.





Après la présentation des objectifs et du déroulement de l'atelier par le modérateur, le Maire de la commune de Mongo, Monsieur Mht Amine Ahmat Ibedou, a souligné que cette rencontre vise principalement à identifier des mécanismes durables permettant à la commune de mobiliser tous les acteurs, y compris les groupes et les individus marginalisés. L'objectif est d'assurer la fourniture de services qui répondent aux besoins de tous les citoyens, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement local. Avant de déclarer les activités ouvertes, le Maire a exprimé sa gratitude envers le projet PAG2, l'équipe ID et le CEFOD pour leur rôle dans l'organisation de cet atelier.





Monsieur Tchachna Glaine Kreo, le formateur désigné, a ensuite présenté en détail les différents modules de la formation sur la bonne gouvernance. Ces modules sont conçus pour permettre aux participants de maîtriser les outils essentiels à la conception et à la planification de mesures organisationnelles, institutionnelles et surtout opérationnelles, dans une approche démocratique et participative.





Cet atelier s'inscrit dans une démarche résolument inclusive, visant à consolider les compétences des acteurs locaux et à promouvoir une gouvernance qui prend en considération les besoins et les aspirations de toutes les composantes de la population de Mongo.