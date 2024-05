Tchad: Renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur l'accès à la justice dans le département de la Nya

Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activités de l'EPOZOP, vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur les questions d'accès à la justice. Il s'agit de leur permettre de mieux comprendre les procédures judiciaires et de pouvoir ainsi mieux orienter et accompagner les populations dans leurs démarches juridiques.



A l'ouverture de l'atelier, le président de l'EPOZOP, M. Nadjiadjim Théophile, a rappelé le contexte de cette initiative. Il a souligné que l'EPOZOP a constaté des dysfonctionnements et des comportements parfois malsains dans le milieu judiciaire. C'est pour cette raison que l'organisation a décidé d'initier cette formation afin d'outiller les acteurs de la société civile et les auxiliaires de la justice sur les questions d'accès à la justice.



Pour sa part, le maire 2e adjoint de la ville de Bébédjia, M. Korgoto Djekila Topodje, a salué l'initiative de l'EPOZOP et a indiqué que cette formation est venue à point nommé. Il a invité les participants à vulgariser les acquis de la formation pour une paix durable dans toutes les communautés.





Cet atelier de formation a été une occasion importante pour les acteurs de la société civile et les auxiliaires de la justice du département de la Nya de renforcer leurs connaissances et leurs compétences en matière d'accès à la justice. Il leur permettra ainsi de mieux orienter et accompagner les populations dans leurs démarches juridiques et de contribuer à l'amélioration de l'accès à la justice au Tchad.



En plus de l'atelier de formation, l'EPOZOP a également prévu d'autres activités de sensibilisation sur les questions d'accès à la justice. Il s'agit notamment de séances de causerie-débat, de diffusion de spots radiophoniques et de distribution de brochures.



L'engagement de l'EPOZOP à contribuer à l'amélioration de l'accès à la justice au Tchad est à saluer. Les actions de l'organisation permettront de renforcer les droits des citoyens et de contribuer à l'instauration d'un Etat de droit dans le pays.