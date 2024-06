Tchad: Renforcement des capacités des officiers de police judiciaire sur l'éthique et les droits de l'Homme au Logone Oriental

Organisé par l'ONG Droits de l'Homme sans frontières (DHSF) en partenariat avec le National Endowment for Democracy (NED), cet atelier de deux jours réunit des OPJ des provinces du Logone Oriental, du Logone Occidental, du Mandoul et du Moyen-Chari.



L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des OPJ en matière de respect des droits de l'Homme lors des auditions et des enquêtes. M. Tchindebe Donald Tao, Coordonnateur du projet "Protéger les droits de l'Homme pendant la transition politique et le processus électoral au Tchad" à DHSF, a souligné que les forces de défense et de sécurité jouent un rôle crucial dans la protection des droits de l'Homme et qu'il est essentiel de renforcer leurs connaissances dans ce domaine.



Le gouverneur Toké Dady a quant à lui insisté sur le rôle important que doivent jouer les forces de défense et de sécurité dans la promotion et le respect des droits de l'Homme. Il a invité les participants à tirer pleinement profit de cet atelier pour améliorer leurs pratiques professionnelles et contribuer ainsi à une meilleure protection des droits de l'Homme au Tchad.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet "Protéger les droits de l'Homme pendant la transition politique et le processus électoral au Tchad", qui vise à renforcer le respect des droits de l'Homme par les forces de sécurité pendant cette période sensible.



L'atelier de Doba est une étape importante dans la promotion de pratiques policières plus respectueuses des droits de l'Homme au Tchad. Il permettra aux OPJ de mieux comprendre leurs obligations en matière de droits de l'Homme et de mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses des droits des citoyens.



Cet atelier de renforcement des capacités des OPJ est une initiative essentielle pour améliorer le respect des droits de l'Homme par les forces de sécurité au Tchad.