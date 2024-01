Tchad : Report de la date de dépôt de deux Avis d'Appel d'Offres Internationaux par la CEP-SNE

Nous vous informons que suite l’avis d’Appel d’Offres International N°T001/SNE/DG/CEP SNE/PM/2023, relatif aux travaux de Réhabilitation et densification du réseau Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) à la ville de N’Djaména dans le cadre du Projet d’Interconnexion des Réseau Electrique Cameroun-Tchad (PIRECT) et de l’avis d’Appel d’Offres Internationale N°T002/SNE/DG/CEP SNE/PM/2023, relatif aux travaux de Réhabilitation et densification du réseau Moyenne Tension et Basse Tension à la ville de N’Djaména dans le cadre du Projet d’Accroissement d’Accès à l’Energie au Tchad (PAAET) publiés en date du 06 décembre 2023 dans le journal l’observateur N°1121 et du journal N’Djaména HEBDO N°2013, le dépôt et l’ouverture des offres prévus initialement le 19 janvier 2024 est reporté au 06 février 2024 à la même date et heures.